In bici a Torre Alemanna per l' evento ’Tratturando con i Cavalieri Teutonici’

Domenica 18 maggio, unisciti a noi per "Tratturando con i Cavalieri Teutonici", un'esperienza unica in bici a Torre Alemanna. Scopri la bellezza della natura, la storia affascinante e i sapori del territorio, grazie all'organizzazione di 'Trattour Aps – Fiab Cerignola' e alla collaborazione con la cooperativa locale. Una giornata indimenticabile ti attende!

Domenica 18 maggio gli amanti della natura e delle bici potranno vivere un’esperienza suggestiva grazie a ’Tratturando con i Cavalieri Teutonici’, una pedalata tra natura, storia e sapori podolici organizzata da ‘Trattour Aps – Fiab Cerignola’ in collaborazione con la cooperativa. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - In bici a Torre Alemanna per l'evento ’Tratturando con i Cavalieri Teutonici’

