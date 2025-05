In arrivo a Lacchiarella Il Campus data center più grande d’Italia Costo | 3 miliardi di euro

"Il nostro obiettivo è offrire la capacità giusta, nei luoghi giusti, al momento giusto. Lacchiarella è una scelta strategica: per la regione, per i nostri clienti e per il futuro digitale del Paese". Con queste parole Apto, provider di data center hyperscale di livello internazionale annuncia di aver acquisito un sito strategico a ridosso del centro Girasole lungo la strada per Badile, per lo sviluppo di un campus data center di nuova generazione. Con una superficie complessiva di 228mila metri quadrati, una capacità energetica pianificata di 300 MVA e un investimento totale previsto di 3 miliardi di euro. Numeri che faranno diventare l’infrastruttura la più grande infrastruttura di questo tipo in Italia. Il sito - spiegano da Apto - ricade all’interno di una zona già destinata allo sviluppo secondo gli strumenti urbanistici comunali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

