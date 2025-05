in anteprima il video di una passeggiata con te di christian mascetta

Milano, 15 mag. (askanews) - In anteprima il video ufficiale di "Una passeggiata con te", il nuovo singolo del chitarrista e compositore Christian Mascetta con la partecipazione della cantante e attrice Tosca. Il video, girato presso il Bess Recording Studio di Montesilvano (Pescara), cattura in modo autentico il processo creativo che ha dato vita al brano. Tosca, con la sua voce intensa e avvolgente, narra con nostalgia alcuni momenti vissuti accanto all'amore della sua vita, mentre Christian la ascolta visibilmente emozionato. Dopo un intenso scambio di sguardi e sensazioni, i due artisti si abbracciano, un gesto carico di emozioni che esprime tutta la forza del legame artistico che li unisce. Il singolo è contenuto all'interno del nuovo disco di Christian Mascetta dal titolo "Ricami". "Ricami" (Groove Master Edition) è un album che si distingue per la sua capacità di mescolare in modo fluido e innovativo diversi stili musicali. 🔗Leggi su Quotidiano.net

