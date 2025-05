In Abruzzo ottimi risultati nell’agricoltura sostenibile la nostra regione si distingue anche per le basse emissioni di gas serra

L'Abruzzo si posiziona come un modello di agricoltura sostenibile, evidenziando risultati eccezionali nelle basse emissioni di gas serra. I dati del monitoraggio di Ciro mostrano che la regione utilizza meno della metà dei fertilizzanti rispetto alla media nazionale, con soli 47 kg/ha, a fronte di oltre 100 kg/ha in Italia. Un esempio virtuoso da seguire.

L'Abruzzo si distingue come esempio di buone pratiche agricole sostenibili, consumando meno della metà dei fertilizzanti rispetto alla media nazionale (47 kgha contro una media italiana che supera i 100 kgha). A dirlo sono i dati del monitoraggio di Ciro (climate indicators for italian.

Abruzzo: ottimi risultati per le cipolle Bejo nel Fucino

Secondo freshplaza.it: Da diversi anni, Bejo Italia, leader nelle sementi di ... ibride a bulbo bianco con risultati eccellenti comparabili alle altre varietà. Cipolla Red Rum F1 prodotta dall'Azienda Orto.it di Fidanza ...

Abruzzo: i risultati dell’operazione nazionale di polizia ambientale

Segnala rete8.it: Lo scopo dell’intervento, che ha riguardato anche l’Abruzzo, è la tutela dell’ambiente marino ... “La tutela dell’ambiente marino e costiero, – si legge nella nota della Guardia Costiera – inclusa la ...

Fucino: ottimi risultati con le cipolle ibride F1 Bejo a semina primaverile

Lo riporta freshplaza.it: La raccolta degli ibridi di cipolla di Bejo si è conclusa anche quest'anno con risultati positivi nella piana del Fucino (Abruzzo). Tra le cipolle a bulbo ... sono distinte per la pezzatura uniforme e ...

