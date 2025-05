Imprese Smact ricavi per 10 mln ed ebitda a 15 mln | fatturato triplicato in ultimo triennio

(Adnkronos) – Smact competence center ha chiuso il 2024 con ricavi per 10 milioni di euro (di cui 1,4 di contributi erogati dal Mimit), triplicando il dato dei 3 milioni di euro registrato nel 2021, anno di subentro dell’attuale governance. Dati positivi anche sul fronte della redditivitĂ , con un ebitda caratteristico pari a 1,5 milioni. . L'articolo Imprese, Smact, ricavi per 10 mln ed ebitda a 1,5 mln: fatturato triplicato in ultimo triennio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualitĂ innovazione e tante idee per abitare l’esterno”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

