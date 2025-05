Imprese Smact ricavi per 10 mln ed ebitda a 15 mln | fatturato triplicato in ultimo triennio

Nel 2024, Smact Competence Center ha raggiunto ricavi di 10 milioni di euro, triplicando i risultati del 2021, anno di avvento dell'attuale governance. Con un EBITDA di 15 milioni, l'ente mostra segnali di forte crescita e solidità , supportato anche da 1,4 milioni di euro di contributi erogati dal Mimit. Un triennio decisamente positivo.

(Adnkronos) – Smact competence center ha chiuso il 2024 con ricavi per 10 milioni di euro (di cui 1,4 di contributi erogati dal Mimit), triplicando il dato dei 3 milioni di euro registrato nel 2021, anno di subentro dell’attuale governance. Dati positivi anche sul fronte della redditività , con un ebitda caratteristico pari a 1,5 milioni. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Imprese, Smact, ricavi per 10 mln ed ebitda a 1,5 mln: fatturato triplicato in ultimo triennio

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Smact competence center ha chiuso il 2024 con ricavi per 10 milioni di euro (di cui 1,4 di contributi erogati dal Mimit), triplicando il dato dei 3 milioni di euro registrato nel 2021, a ...

Competence Center, i ricavi a 10 milioni: cento aziende partner e squadra raddoppiata

Segnala corrieredelveneto.corriere.it: L’innovazione delle imprese: «I risultati sono il frutto di un modello concreto e sostenibile» ...

Brunello Cucinelli, ricavi a +10% nel trimestre

Come scrive ilmessaggero.it: Parte con il piede giusto il 2025 di Brunello Cucinelli, che archivia il primo trimestre con ricavi in aumento del 10,5% a 341,5 milioni grazie alle buone vendite su tutte le principali aree ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lottomatica - in I semestre +17% Ebitd -, ricavi in aumento a 931,8 mln

Lottomatica Group chiude il primo semestre 2024 con una raccolta pari a 18 miliardi (+23% rispetto al primo semestre 2023), la raccolta online in crescita del 41%, ricavi pari a 931,8 milioni (+14% e +20% a payout normalizzato), 491,7 milioni nel secondo trimestre (+24%).