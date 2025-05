Imperdibile l' uscita-evento al cinema dal 15 al 21 maggio

O NE TO ONE: JOHN & YOKO Genere: documentario, biografico??? Regia: Kevin MacDonald. Con John Lennon, Yoko Ono, Jerry Rubin, Abbie Hoffman “Fuori” di Mario Martone, il trailer dell’unico film italiano in concorso a Cannes 2025 X Leggi anche › John Lennon, l’omaggio social di Yoko Ono per i suoi 80 anni Quando John Lennon e Yoko Ono nel 1971 si trasferirono in un bilocale del West Village newyorchese, posizionarono una tv ai piedi del letto. Nei 18 mesi che il documentario di Kevin MacDonald abbraccia passarono molto tempo davanti a quello schermo, ma parte della loro conoscenza dell’America passò anche dalla frequentazione assidua di attivisti come Jerry Rubin e Abbie Hoffman. Yoko Ono, John Lennon e la figlia di lei, Kyoko Leggi anche › Yoko Ono, la bambina dell’oceano che ancora oggi insegue la pace John progettò insieme a loro una tournĂ©e (“Free the People”) che avrebbe dovuto finanziare il pagamento delle cauzioni dei “prigionieri politici” come il poeta John Sinclair, poi annullata di fronte al rischio di espulsione. 🔗Leggi su Iodonna.it

