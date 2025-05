Imola primo colpo di scena | Leclerc indisposto salta il giovedì in pista Hamilton arriva con un Purosangue

Inizia con un colpo di scena il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Charles Leclerc, infatti, salta il giovedì in pista a Imola per indisposizione, mentre Lewis Hamilton fa il suo ingresso sul circuito con un purosangue, promettendo un’atmosfera carica di emozioni e sorprese.

Inizia con un colpo di scena il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1. Charles Leclerc non si è presentato nel paddock di Imola poichè indisposto, come comunicato dalla Scuderia Ferrari. "Charles non si sente bene - comunica la. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Imola, primo colpo di scena: Leclerc indisposto, salta il giovedì in pista. Hamilton arriva con un Purosangue

Approfondimenti da altre fonti

Imola, primo colpo di scena: Leclerc indisposto, salta il giovedì in pista. Hamilton arriva con un Purosangue

Da bolognatoday.it: Primo gran premio italiano invece per Lewis Hamilton con i colori della rossa. Scortato dai Carabinieri, il sette volte campione del mondo è arrivato al volante di un Puro Sangue blu ...

Formula 1, GP Imola: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

fanpage.it scrive: Gli orari del Gran Premio dell'Emilia Romagna della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della ...

Ferrari in testa alla 6 ore di Imola tra colpi di scena e scontri

Riporta informazione.it: Cronaca delle prime due ore di gara Si parte con cielo nuvoloso ma pista asciutta. Tra le Hypercar solo le Toyota e le Cadillac partono con gomme soft sul lato sinistro e medie sul lato destro.

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: 50% di incassi extra durante il colpo di The Cayo Perico Heist

In più, Mammoth Squaddie ora disponibile e altro ancora... Se vuoi massimizzare i profitti sulle spiagge di Cayo Perico, sappi che questa settimana i costi di preparazione in The Cayo Perico Heist sono azzerati e che avrai il 50% di GTA$ e RP in più durante il colpo conclusivo, sia da solo che in compagnia.