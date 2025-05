Imola Leclerc salta le interviste per motivi di salute | cosa è successo

Charles Leclerc non ha potuto incontrare la stampa a causa di un malessere, sollevando preoccupazioni tra i tifosi. Tuttavia, sembra che la sua partecipazione al Gran Premio di Imola non sia in pericolo. Scopriamo di più sulle sue condizioni di salute e cosa ha causato questa situazione.

Formula 1 : Max Verstappen trionfa a Imola

Max Verstappen (Red Bull) vince a Imola con una gara di testa. Battuto il campione del mondo Hamilton (Mercedes), 3° Norris (McLaren).