Imola la vigilia di Antonelli | Ho festeggiato la vittoria del Bologna ma non ho fatto tardi Il podio? Sarebbe un sogno

Nella magica atmosfera di Imola, Kimi Antonelli rivela la gioia di aver festeggiato la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Nonostante l'entusiasmo della città , il giovane pilota non ha trascurato le sue responsabilità , mantenendo sempre il sogno di salire sul podio. La determinazione di Antonelli è palpabile mentre si prepara a scendere in pista.

Kimi Antonelli l'ha confessato: "Ho festeggiato la vittoria in Coppa Italia del Bologna. E' stato molto divertente. La città è impazzita dalla gioia e anche io ho celebrato questo successo, ma non sono stato fuori casa a lunngo perchè mi dovevo svegliare presto per venire in pista". Per il 18enne. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Imola, la vigilia di Antonelli: "Ho festeggiato la vittoria del Bologna, ma non ho fatto tardi. Il podio? Sarebbe un sogno"

Approfondimenti da altre fonti

F1, Andrea Kimi Antonelli: “Il podio ad Imola? In famiglia siamo superstiziosi”

Si legge su oasport.it: Una cosa è certa: non sarà un fine settimana come gli altri per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes si appresta a vivere per la ...

Antonelli: "Sogno il podio a Imola, peccato per le gare di Miami"

Lo riporta msn.com: Il pilota Mercedes esprime tutto il suo amore per la pista e non solo: "Sarebbe strano vedere piu bandiere dedicate a me che alla Ferrari" ...

Antonelli “a Imola tanta emozione, Mercedes sta migliorando”

Scrive lasicilia.it: ROMA, 15 MAG – “L’impatto emotivo sarà notevole e dovrò gestire bene le energie. Sarà importante non trovarsi in riserva ma ho al mio fianco persone che mi aiuteranno. L’entusiasmo però potrà dare anc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ARCANE: festeggiato il lancio con l'evento RIOT X ARCANE

Riot Games Oggi Riot Games ">Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi, ha annunciato l'evento RiotX Arcane, un'esperienza di un mese che raggrupperĂ tutti i suoi prodotti per festeggiare il lancio della prima serie animata di Riot, Arcane League of Legends.