immigrazione sulla rotta balcanica smantellata una cellula pakistana

TRIESTE (ITALPRESS) – Un'importante operazione ha portato allo smantellamento di una rete criminale pakistana dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. L'azione, coordinata dalla Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Trieste, rappresenta un significativo intervento contro il traffico di esseri umani nella regione.

TRIESTE (ITALPRESS) – Smantellato un gruppo criminale pakistano attivo nel favorire l'immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, e dalla Squadra Mobile di Trieste, nonché dalle Polizie Slovena, Croata e Bosniaca, attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per il tramite degli uffici degli esperti per la sicurezza di Lubiana e Zagabria. L'attività di Polizia è stata finalizzata all'esecuzione di misure di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, tutte di origine pakistana, ritenute, al termine di articolate investigazioni dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, parte integrante di un gruppo criminale attivo nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica.

