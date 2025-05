Immigrazione clandestina scoperta rete internazionale di pakistani

Una organizzazione di pakistani gestiva tra Croazia, Bosnia, Slovenia una rete per portare in Italia clandestinamente immigrati 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immigrazione clandestina, scoperta rete internazionale di pakistani

Scoperta rete internazionale per immigrazione clandestina

Secondo msn.com: Una organizzazione di cittadini pachistani che gestiva tra Croazia, Bosnia, Slovenia una rete per portare in Italia clandestinamente immigrati attraverso la 'rotta balcanica' è stata smantellata dalla ...

Segregati e picchiati, poi il video ai familiari per avere il riscatto: scoperta rete di trafficanti

Lo riporta today.it: Dai 4 ai 6 mila euro per arrivare in Italia, oltre a quelli spesso chiesti alle famiglie per la liberazione. Il gruppo criminale operava lungo la cosiddetta via balcanica ...

Autorità smantellano rete pachistana per il traffico di migranti lungo la rotta balcanica

Scrive gaeta.it: Un’operazione congiunta di polizie italiane, slovene, croate e bosniache ha smantellato una rete pachistana di traffico migranti lungo la rotta balcanica, arrestando sei persone e intensificando il co ...

