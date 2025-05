Immersi nel Rinascimento del Gusto Alla scoperta dell’alta pasticceria guidati dal maestro Iginio Massari

Immergiamoci nel "Rinascimento del Gusto" con il maestro Iginio Massari. L’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (APEI) presenta il suo annuale Seminario Pubblico, un evento dedicato all’arte della pasticceria italiana. Un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze dolciarie e celebrare la tradizione gastronomica del nostro Paese. Venite a deliziare il palato!

L’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (APEI), presieduta dal maestro Iginio Massari, presenta il suo annuale Seminario Pubblico: un evento dedicato all’alta pasticceria italiana e alla celebrazione del " Rinascimento del Gusto ". L’appuntamento, organizzato con la collaborazione di Confcommercio Firenze, è in programma domenica 18 maggio a Firenze, dove maestri pasticceri, esperti del settore e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della condivisione e della scoperta. Cuore dell’evento sarà il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella che, dalle 15 alle 19, si trasformerà in un autentico tempio del gusto. Dodici postazioni di Maestri dell’Alta Pasticceria e della Gelateria presenteranno pièce artistiche e creazioni mignon ispirate al tema "Rinascimento del Gusto". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immersi nel Rinascimento del Gusto. Alla scoperta dell’alta pasticceria guidati dal maestro Iginio Massari

