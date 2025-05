Immensa Paolini è in finale a Roma | l' ultima volta di un' italiana fu 11 anni faFinale 7-5 6-1

Jasmine Paolini conquista la finale a Roma, un traguardo atteso da 11 anni per l'Italia nel tennis femminile. Dopo una semifinale avvincente contro la sorprendente Peyton Stearns, la tennista toscana si prepara a scrivere il suo nome nella storia. Un momento emozionante che celebra il talento e la determinazione delle atlete italiane.

Nel pomeriggio Jasmine Paolini impegnata in semifinale contro la sorpresa del tabellone femminile, la statunitense Peyton Stearns 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Immensa Paolini, è in finale a Roma: l'ultima volta di un'italiana fu 11 anni faFinale 7-5, 6-1

Capolavoro Paolini: è in finale a Roma, è la terza italiana a riuscirci nella Storia! Stearns si arrende in due set

eurosport.it scrive: WTA ROMA - Jasmine raggiunge Raffaella Reggi (1985) e Sara Errani (2014) nel magico terzetto delle finaliste azzurre al Foro Italico. Paolini batte la sorpresa ...

Paolini, il sogno continua: supera Stearns e va in finale agli Internazionali

Lo riporta adnkronos.com: La tennista azzurra ha battuto l'americana nella semifinale del Masters 1000 di Roma Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, giovedì 15 maggio, ha b ...

Quando gioca Paolini nella finale femminile degli Internazionali di Roma, data e orario dell’incontro

Come scrive fanpage.it: La finale del torneo WTA di Roma si giocherà sabato 17 maggio alle ore 15. Diretta TV su Sky e in chiaro su Supertennis. In campo Jasmine Paolini contro Gauff o Zheng.

