Immensa Paolini | batte Stearns ed è in finale a Roma | prima italiana dopo 11 anniFinale 7-5 6-1

L'immensa Jasmine Paolini fa storia, battendo la statunitense Stearns e conquistando la finale del torneo di Roma. Con un punteggio di 7-5, 6-1, l'azzurra diventa la prima italiana a raggiungere questo traguardo dopo 11 anni, annullando due set point nel primo set e dominando il secondo per assicurarsi il posto nell'atto conclusivo.

L’azzurra annulla due set point nel primo set prima di dominare il secondo e conquistare il pass per l’atto conclusivo del torneo 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Immensa Paolini: batte Stearns ed è in finale a Roma: prima italiana dopo 11 anniFinale 7-5, 6-1

Approfondimenti da altre fonti

Un'altra rimonta per Jasmine, che batte la statunitense Stearns 7-5 6-1. Quinta italiana nella storia ad arrivare in fondo agli Internazionali

Come scrive gazzetta.it: Un'altra rimonta per Jasmine, che batte la statunitense Stearns 7-5 6-1. Quinta italiana nella storia ad arrivare in fondo agli Internazionali ...

Capolavoro Paolini: batte Stearns e vola in finale a Roma

Si legge su sportal.it: Jasmine Paolini batte in due set l’americana Stearns e si qualifica per la sua prima finale agli Internazionali d’Italia ...

Paolini, il sogno continua: supera Stearns e va in finale agli Internazionali

Da msn.com: La tennista azzurra ha battuto l'americana nella semifinale del Masters 1000 di Roma Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, giovedì 15 maggio, ha b ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.