Immensa Paolini | batte Stearns ed è in finale a Roma dopo 11 anni dall' amica ErraniSinner-Ruud | dove vederla

L'azzurra Immensa Paolini conquista la finale di Roma, battendo Stearns dopo undici anni dalla storica vittoria di Errani. Dopo aver annullato due set point nel primo set, Paolini mette in mostra la sua forza dominando il secondo. Scopri dove seguire il suo cammino verso l'atto conclusivo del prestigioso torneo!

L’azzurra annulla due set point nel primo set prima di dominare il secondo e conquistare il pass per l’atto conclusivo del torneo 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Immensa Paolini: batte Stearns ed è in finale a Roma dopo 11 anni dall'amica ErraniSinner-Ruud: dove vederla

Un'altra rimonta per Jasmine, che batte la statunitense Stearns 7-5 6-1. Quinta italiana nella storia ad arrivare in fondo agli Internazionali

Internazionali d'Italia, Jasmine Paolini batte Peyton Stearns e va in finale

Grandissima Paolini: batte Stearns e vola in finale agli Internazionali

