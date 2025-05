Imboscata ai ciclisti del Giro a Napoli spunta un uomo con un cavo | è una protesta contro Israele

Durante il Giro d'Italia a Napoli, un'imboscata mette in pericolo i ciclisti a tre chilometri dal traguardo. Un uomo armato di cavo si presenta sul Lungomare, mentre una donna tenta di fermare la corsa. Testimoni come van der Hoorne descrivono il momento di tensione, ricollegando l'accaduto a una protesta contro la situazione in Israele.

Il tentativo di sabotare la Corsa Rosa si verifica a 3 km dal traguardo sul Lungomare di Napoli. Un uomo e una donna cercano di frenare bruscamente i ciclisti. La testimonianza di van der Hoorne: "All'improvviso mi si è parato davanti qualcuno con un nastro e chissà cos'altro aveva in mano". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Imboscata ai ciclisti del Giro a Napoli, spunta un uomo con un cavo: è una protesta contro Israele

