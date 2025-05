Ilva Urso attacca ancora la procura | Dice falsità sugli interventi urgenti dopo l’incidente

Ilva Urso continua a criticare la procura di Taranto, accusandola di diffondere falsità sugli interventi urgenti post-incidente. Un attacco concertato da parte di esponenti del governo e della maggioranza si concentra sulla rapidità con cui è stata autorizzata la messa in sicurezza dell’altoforno 1, dopo il grave episodio del 7 maggio, complicando ulteriormente l’iter di vendita dell'impianto.

Un attacco concentrico. Pezzi del governo e della maggioranza si scagliano nuovamente contro la procura di Taranto per la celerità nell’autorizzare la messa in sicurezza dell’altoforno 1 dell’Ilva, dove il 7 maggio si è verificato un grave incidente. In grave difficoltà con l’iter di vendita dell’acciaieria a Baku Steel, da ben prima dell’incendio che ha portato al sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto, il ministro Adolfo Urso ha sferrato una nuova offensiva. E anche Gilberto Pichetto Fratin, titolare dell’Ambiente, ha addossato la colpa di un eventuale fallimento della trattativa ai magistrati. Quello che e’ accaduto a Taranto, “è di una gravità inaudita, dai documenti pubblicati dimostrano che la procura ha detto il falso”, le parole di Urso. Il nodo è l’autorizzazione a una manovra “salvavita” per la salute dell’altoforno: la procura sostiene che non è mai stata richiesta, mentre tutti gli altri interventi sono stati autorizzati nei tempi. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, Urso attacca ancora la procura: “Dice falsità sugli interventi urgenti dopo l’incidente”

