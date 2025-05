Ilva l’idea di Urso sulla sicurezza sul lavoro | L’incidente nell’altoforno? Spesso può capitare

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso deve avere una strana idea della sicurezza sul lavoro. Almeno a giudicare da come ha inquadrato il grave incendio di mercoledì 7 maggio dentro l’ Ilva: “Pochi giorni fa c’è stato un incidente, come spesso può capitare, in uno degli altoforni della siderurgia di Taranto.”, ha teorizzato. Per un membro del governo – lo stesso che pochi giorni fa ha promesso investimenti, al momento sulla carta, per aumentare la sicurezza sul lavoro di fronte a una piaga da oltre mille morti l’anno – è normale che ci siano incidenti di grandi proporzioni su impianti delicatissimi come quelli in un’acciaieria. Cinque feriti e sei ore per spegnere le fiamme Tanto per rendere l’idea, l’incendio avvenuto dentro l’Ilva lo scorso 7 maggio, secondo fonti inquirenti e sindacali, non si è trasformato in una strage sul lavoro quasi per miracolo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

