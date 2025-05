ilary blasi che lavoro fa bastian muller

Bello, di successo, ma anche avvolto nel mistero, Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, è un uomo – divenuto ormai una celebrità – di cui si sa ancora poco. Nonostante la sua relazione con la conduttrice proceda a gonfie vele (con tanto di proposta di matrimonio) non è ancora chiaro che lavoro fa Bastian Muller, nè quali siano le sue origini. Le origini e il lavoro di Bastian Muller. Classe 1987, Bastian Muller (vero nome Bastian Muller-Pettenpohl) è nato a Wächtersbach, cittadina a poca distanza da Francoforte sul Meno, nella regione dell’Assia. Bastian è l’erede di una famiglia di industriali, i Muller-Pettenpohl un tempo molto conosciuti in Germania e proprietari di un’azienda specializzata in scavi per pozzi e perforazioni. Nel corso degli anni però l’azienda di famiglia, nata nell’Ottocento, si è rimpicciolita sempre di più e così il potere dei Muller-Pettenpohl. 🔗Leggi su Dilei.it

