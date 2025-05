Ilaria Salis a Lecce per raccontare i 15 mesi nel carcere ungherese

Ilaria Salis sarà a Lecce per condividere la sua drammatica esperienza di quindici mesi nel carcere ungherese. Durante l'incontro di venerdì 16 maggio, presenterà il suo libro "Vipera", che racconta l'arresto e le difficoltà affrontate. L'evento si svolgerà alle 17 presso il centro Multiculturale Crocevia, un'opportunità per riflettere su temi di giustizia e diritti umani.

LECCE – L’arresto, i quindici mesi nel carcere ungherese e l’immagine delle catene: l’eurodeputata Ilaria Salis arriva a Lecce per presentare “Vipera”, il libro testimonianza che ripercorre la propria esperienza. L’appuntamento è per venerdì 16 maggio, alle 17, nel centro Multiculturale Crocevia. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ilaria Salis a Lecce per raccontare i 15 mesi nel carcere ungherese

Cosa riportano altre fonti

Ilaria Salis a Lecce per raccontare i 15 mesi nel carcere ungherese

Come scrive lecceprima.it: Al centro multiculturale Crocevia l’eurodeputata presenta il libro “Vipera” in cui ripercorre la sua vicenda personale con l’arresto del febbraio 2023 e la successiva detenzione durata oltre un anno ...

Ilaria Salis: «Con Vipera vi racconto i miei 15 mesi nel carcere ungherese. Il dissenso? Un dovere»

Da lagazzettadelmezzogiorno.it: L'eurodeputata di Avs oggi a Bisceglie per presentare il suo libro: «Se cadesse l’immunità parlamentare mi metterebbero a tacere» ...

“Ormai ogni dittatura è tollerabile”: l’ultimo sfogo di Ilaria Salis

Come scrive newsmondo.it: Un nuovo sfogo social di Ilaria Salis, questa volta nei confronti dell’Unione Europea, ma anche dell’Italia, a proposito dei Paesi sicuri. Ha commentato aspramente la questione dei Centri per Migranti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: Non è in condizioni

Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato.