Il week-end al cinema | da Final destination – Bloodlines a Sex

Questo weekend il cinema si arricchisce di emozioni e brividi con l'arrivo di "Final Destination – Bloodlines", la nuova attesissima aggiunta alla saga horror, in uscita giovedì 15 maggio. Accanto a questa novità, spettatori possono scegliere tra altri film intriganti come "Largo Winch – Il prezzo del denaro", "Paternal Leave", "Black Tea" e "Sex".

Arriva al cinema “Final destination Bloodlines”. Il nuovo film della popolare saga horror approderà nelle sale giovedì 15 maggio. Altra novità sul grande schermo sono costituite da “Largo Winch – Il prezzo del denaro”, “Paternal Leave”, “Black Tea” e “Sex”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Un film Minecraft”, “Thunderbolts*” e “Black bag – Doppio gioco”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 15 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Paternal leave” (ore 16, 18:30 e 21); “Bird” (ore 20:45). CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Arsa” e incontro con i registi” (ore 20:45). AUDITORIUM CULT! a Bergamo “IFF – Integrazione Fil Festival” (ore 20:45). SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo “Sex” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Final destination – Bloodlines” a “Sex”

Ne parlano su altre fonti

Final Destination Bloodlines, recensione: la saga horror torna in grande stile

Segnala movieplayer.it: La recensione di Final Destination Bloodlines, sesto film della saga horror, che vanta la miglior sequenza d'apertura del franchise. È anche l'ultima interpretazione di Tony Todd. In sala dal 15 maggi ...

Box Office: ‘Final Destination Bloodlines’ Aims for $40 Million Debut, The Weeknd’s ‘Hurry Up Tomorrow’ May Fizzle With $5 Million

msn.com scrive: Final Destination Bloodlines" and The Weeknd's "Hurry Up Tomorrow" will open in theaters but "Thunderbolts" is expected to rule the box office again.

Final Destination Producer Explains Why We’ll Never Know The Origin Of The Psychic Visions, And I Totally Love The Reason

Segnala msn.com: Of course, just because there will never be an official, in-canon explanation for the visions doesn’t mean that fans won’t have their own theories. Two of those fans are Final Destination: Bloodlines ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Warner distribuirà i suoi film in streaming e nei cinema contemporaneamente

Da quasi un anno, la pandemia di coronavirus sta scuotendo l'economia globale e il settore cinematografico non è stato risparmiato.