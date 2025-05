Il ' voto anticipato' per mobilità in Portogallo funziona benissimo

AGI - Oltre il 94% dei portoghesi registrati per il voto anticipato per motivi di mobilità ha esercitato il proprio diritto domenica scorsa, stabilendo un nuovo record rispetto alle elezioni precedenti. Lo ha comunicato giovedì il Ministero dell'Amministrazione Interna di Lisbona secondo quanto riporta la agenzia Efe. Secondo i dati ufficiali, 314.859 elettori su 333.347 aventi diritto hanno votato anticipatamente, pari al 94,45% di partecipazione. Si tratta di una cifra superiore a quella delle elezioni legislative del 2024, in cui la partecipazione al voto anticipato fu del 93,8%. Il voto anticipato per mobilità consente ai cittadini che non saranno presenti nel proprio comune di residenza il giorno delle elezioni di votare una settimana prima. Per queste elezioni, si è registrato un numero record di richieste, con oltre 333. 🔗Leggi su Agi.it

