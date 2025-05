Il vortice Ines si abbatte sull' Italia allerta meteo arancione e gialla in diverse Regioni | molte scuole chiuse Le previsioni

Il vortice Ines colpisce l'Italia, portando con sé un'allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Molte scuole rimarranno chiuse mentre il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le autorità regionali, sta monitorando la situazione e adottando le necessarie misure di precauzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il vortice Ines si abbatte sull'Italia. E sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d?intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta.

