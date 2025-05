La folle caduta collettiva a 70km dall'arrivo a Napoli ha caratterizzato il finale della sesta tappa testimoniata dai video a bordo strada da parte dei tifosi. I ciclisti cadono ad uno ad uno a 60kmh e scivolano per decine di metri come su una lastra ghiacciata. Immagini spaventose con conseguenze devastanti per alcuni di loro, che hanno rimediato numerose fratture. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Il video impressionante della caduta al Giro d’Italia: asfalto come ghiaccio, 30 corridori a terra