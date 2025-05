Il video di Calabria commosso per il Milan mentre il resto del Bologna festeggia la Coppa Italia

Nel cuore della festa di Bologna per la vittoria della Coppa Italia, spicca la figura di Calabria, che, assorto e malinconico, cammina da solo sul campo. Mentre i suoi avversari celebrano il trionfo, il capitano del Milan porta con sé il peso di una sconfitta che lascia cicatrici profonde. Continua a leggere...

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.