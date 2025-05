Il video del ritorno allo Zen i post cancellati e il telefono muto | le prove che incastrano Mattias Conti

Il video del ritorno allo zen, i post cancellati e il telefono muto si intrecciano in un mistero oscuro. Mattias Conti, 19 anni, viene incastrato da prove inconfutabili: testimonianze, immagini di sorveglianza e oggetti lasciati in un tragico contesto. La morte di Lino Celesia dopo una serata in discoteca apre un’inchiesta che scuote la comunità di Monreale.

Non ci sono solo le testimonianze, le foto di gruppo pubblicate sui social, il ciondolo con la foto di Lino Celesia, ucciso dopo una serata in discoteca, gli occhiali persi per strada e le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro di Monreale a incastrare Mattias Conti, 19 anni, finito.

