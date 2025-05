il vicepresidente usa jd vance sarà a roma per la messa di inizio pontificato di papa leone xiv

Il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance parteciperà alla Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV prevista in piazza San Pietro, a Roma, domenica 18 maggio 2025. Il numero due di Donald Trump guiderà una delegazione statunitense in Vaticano insieme al segretario di Stato Marco Rubio e alle rispettive consorti Usha e Jeanette. Robert Francis Prevost, eletto dai cardinali in Conclave lo scorso 7 maggio, è il primo pontefice statunitense della storia della Chiesa cattolica. Sia il vicepresidente che il segretario di Stato Usa sono cattolici, con il primo che si è convertito soltanto sei anni fa al credo di Roma. Prima di essere elevato al soglio pontificio, Papa Leone XIV, nato a Chicago in una famiglia di immigrati con origini francesi, italiane, spagnole e creole e con doppia cittadinanza peruviana, aveva pubblicamente criticato sui social media l’amministrazione Trump e in particolare il vicepresidente Vance, che ha deciso di ignorare gli attacchi dopo l’elezione di Prevost a successore di Pietro. 🔗Leggi su Tpi.it

