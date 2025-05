Roma, 15 mag – Mentre attori, registi e la solita intellighenzia da salotto lanciano l’ennesima petizione contro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accusandolo di “non ascoltare” il settore, nessuno pare voler affrontare la vera questione: il cinema italiano è in crisi non per mancanza di fondi, ma per mancanza di idee, visione e coraggio narrativo. Il cinema italiano è in crisi di senso. Basta sfogliare i titoli degli ultimi mesi per rendersi conto del disastro artistico e culturale in atto. Da Le assaggiatrici (“una riflessione sulla violazione del corpo delle donne”) a Malamore (“melodramma barocco su relazioni tossiche”), passando per Queer, Ho visto un re e La vita da grandi, il cinema italiano sembra oggi uno sfogatoio per psicodrammi travestiti da impegno sociale, una terapia collettiva per autori in crisi d’identitĂ che continuano a piangersi addosso. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il vero problema del cinema italiano? Le idee (e chi le finanzia)