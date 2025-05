Il triangolo del buongusto | Parmigiano Reggiano Dop Verdi e Correggio

Il Triangolo del Buongusto abbraccia l'eccellenza del Parmigiano Reggiano DOP, immerso nei colori di Verdi e Correggio. A Fidenza, nei pressi dell'uscita A1, si trova Parma2064, una cooperativa che celebra la tradizione e la qualità , offrendo prodotti che raccontano storie di pazienza e passione, frutto di un'arte che si affina nel tempo.

Ci sono luoghi dove il tempo rallenta, dove la qualità richiede pazienza, dove l'eccellenza è un'arte che si misura in mesi o addirittura anni. Parma2064 è uno di questi luoghi. Si trova a Fidenza, proprio all’uscita del casello A1 dell’autostrada. Si tratta di una cooperativa che propone tutta. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il triangolo del buongusto: Parmigiano Reggiano Dop, Verdi e Correggio

Se ne parla anche su altri siti

Parmigiano Reggiano, ecco come si degusta e con cosa abbinarlo

Riporta repubblica.it: Sulle tavole di ogni italiano – almeno una volta – il Parmigiano Reggiano ha insaporito, guidato o arricchito un pranzo o una cena, che siano le fastose cene di Natale o i pasti base di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.