Il torrente Chiassa diventa museo | nasce ad Arezzo il primo spazio dedicato alle arti umide

Il torrente Chiassa si trasforma in museo: domenica 18 maggio ad Arezzo si inaugura il primo spazio dedicato alle arti umide. In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025, il mattino si apre con un'eco-passeggiata in collaborazione con Legambiente, per celebrare un originale percorso artistico en plein air.

Domenica 18 maggio il taglio del nastro. Al mattino eco-passeggiata con Legambiente In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025, domenica 18 maggio ad Arezzo (loc. Chiassa) si inaugura il primo Museo delle Arti Umide, un originale percorso artistico en plein air lungo il torrente Chiassa. Il progetto, promosso dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, trasforma materiali naturali trasportati dall’acqua – rami, tronchi, pietre – in opere realizzate da adulti e bambini. L’inaugurazione è prevista per le ore 16.30, con un’esposizione diffusa che valorizza il legame tra arte, fiume e comunitĂ . Il Museo nasce grazie alla collaborazione tra Consorzio, scuole, parrocchie, associazioni e cittadini di Chiassa e Tregozzano. Lungo il sentiero dalla chiesa al torrente prenderanno forma installazioni ispirate alla natura e in continua trasformazione. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il torrente Chiassa diventa museo: nasce ad Arezzo il primo spazio dedicato alle “arti umide”

Approfondimenti da altre fonti

Nasce alla periferia di Arezzo il primo Museo delle Arti Umide

Secondo lanazione.it: La raccolta en plein air di opere realizzate con i materiali trasportati e depositati dall’acqua: rami, tronchi, pietre e altri “regali del fiume”. L’inaugurazione è fissata per domenica 18 maggio all ...

