Il tifoso Salvini sul Milan | Deluso da una società inesistente

Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, esprime la sua delusione dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Non tanto per il risultato, quanto per la percezione di una "società inesistente" che, secondo lui, ha deluso le aspettative dei sostenitori, riflettendo su un'emozione che va oltre le sole vittorie sul campo.

AGI - "Non sono triste per la sconfitta, capita di perdere. Sono deluso da una società inesistente, amareggiato": il vicepremier Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, ha commentato così la finale di Coppa Italia persa con il Bologna, a margine di un evento in Senato sull' agricoltura. "Una partita la vinci o la perdi, io ho iniziato a tifare il Milan quando era in Serie B. Ma oggi manca la passione, c'è solo il business. Così cade anche la poesia ", ha aggiunto il leader della Lega, esprimendo il suo disincanto nei confronti della gestione del club. L'incontro con i tifosi del Bologna. Salvini è poi stato accolto al Consiglio federale della Lega presso i Gruppi Parlamentari dal coro di alcuni tifosi del Bologna, rimasti a Roma dopo la finale, che gli hanno cantato " è andata così, così ". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Il tifoso Salvini sul Milan: "Deluso da una società inesistente"

