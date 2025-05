Il tempo trafitto | incontro a Tuglie con Ilaria Ferramosca

Nel suggestivo borgo di Tuglie, affacciato sul Porto Ionico, la tranquillità viene distrutta da un delitto inspiegabile. Cristina Pascali e suo figlio Matteo vengono brutalmente assassinati nella loro abitazione, lasciando la comunità sconvolta. Con l'opera "Il tempo trafitto", Ilaria Ferramosca si aggiudica il prestigioso I... esplorando l'oscurità che si cela dietro la banalità della vita quotidiana.

L’incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce: Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. Vincitore della I. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - "Il tempo trafitto": incontro a Tuglie con Ilaria Ferramosca

