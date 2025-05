Il tatuaggio di Francesca Sofia Novello per Valentino Rossi | il significato della scritta “quattro”

Francesca Sofia Novello ha scelto un nuovo tatuaggio significativo per celebrare la sua famiglia: la scritta "quattro" rappresenta l'amore per le sue due figlie e il compagno Valentino Rossi. Questo gesto affettuoso sottolinea il legame indissolubile e l’importanza della famiglia nella vita di Francesca. Continua a leggere per scoprire di più su questo gesto simbolico.

Valentino Rossi e il 4, numero di famiglia: Francesca Sofia Novello se lo tatua sul braccio

Da msn.com: La scritta ‘quattro’ ora campeggia sull’avambraccio della modella, compagna del campione di MotoGp: tanti ‘cuoricini’ di amici e followers al suo post su Instagram. “Quattro dicembre, quattro marzo, ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il battesimo della figlia Gabriella – tutte le foto

Secondo panorama.it: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno battezzato la loro secondogenita Gabriella con una cerimonia elegante seguita da una festa sul mare a Cattolica. La coppia ha condiviso momenti di gioia ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello annunciano la nascita di Gabriella, la loro seconda figlia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Gabriella, avvenuta il 4 gennaio 2025 presso l'ospedale di Urbino.