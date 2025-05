Il Sindaco | La crisi politica c’è ma sono certa troveremo soluzione

La crisi politica che attraversa la maggioranza del sindaco Laura Nargi è ormai palese, con consiglieri in continuo movimento tra gruppi e nuove formazioni. Tuttavia, la determinazione del sindaco fa sperare in una soluzione tempestiva. Analizziamo le dinamiche attuali e le possibili strade da percorrere per superare questo momento di instabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Che qualcosa della maggioranza guidata dal sindaco Laura Nargi sia cambiato, è evidente dai continui valzer di cui si stanno rendendo protagonisti nelle ultime settimane i vari consiglieri, prima passando da un gruppo ad un altro, quanto piuttosto creandone uno nuovo. Lo stesso Sindaco, soprattutto al netto di una serie di uscite pubbliche dell’ex sindaco Gianluca Festa che ha sempre avuto al suo fianco tutti gli assessori nominati in giunta proprio perché facenti parte del suo progetto politico, aveva acceso i riflettori sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei suoi uomini e delle sue donne nei fatti comunali. Posizionamento e continue invettive che, in prima battuta, avevano fatto storcere il naso al sindaco Nargi tanto che in più di una intervista pubblica, la fascia tricolore non aveva nascosto la necessità di avviare un chiarimento interno e capire come e se andare avanti. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sindaco: “La crisi politica c’è, ma sono certa troveremo soluzione”

Cosa riportano altre fonti

Caretti (Cisl), affrontare subito la crisi del Piemonte

Riporta msn.com: (ANSA) - TORINO, 15 MAG - "Tra i temi al centro del nostro dibattito congressuale c'è al primo posto la crisi industriale della regione che sta assumendo proporzioni sempre più vaste. I segnali che ar ...

Pace fatta tra Guidi e Gambini, a Urbino c’è la svolta nella crisi politica: oggi l'annuncio congiunto (con possibile rimpasto). Crespini: «Una carnevalata»

Scrive msn.com: È prevista la presenza dello stesso sindaco ... crisi: la formazione del nuovo gruppo Urbino RinasciMenti è avvenuta in consiglio l 3 febbraio scorso. «Il gruppo – disse Massimo Guidi - c ...

Avellino, alta tensione tra Nargi e Festa. L'ex sindaco in un video: «Non voglio farla cadere»

ilmattino.it scrive: Crisi politica per Nargi, incapacità amministrativa per Festa. Due letture formalmente opposte per un'unica plastica realtà: un'amministrazione appesa ad un filo a soli nove mesi dal suo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.