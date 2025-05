Il sindaco di Napoli Manfredi insiste | Il bus scoperto speriamo di farlo in via Caracciolo

Il sindaco di Napoli, Manfredi, si esprime con entusiasmo riguardo all'introduzione del bus scoperto lungo via Caracciolo, auspicando una maggiore vivacità e sicurezza per la città. Tuttavia, le discussioni con le istituzioni locali evidenziano la necessità di pianificare eventi in modo controllato, garantendo così una festa in piena sicurezza per tutti i cittadini.

Fermate il sindaco di Napoli Manfredi: «Il bus scoperto speriamo di farlo in via Caracciolo» Non si tengono le istituzioni napoletane. Dopo le riunioni della scorsa settimana (e anche di questa settimana perché a Napoli l’eventuale festa dev’essere blindata, non può essere ibera), le istituzioni insistono come se il Napoli avesse già vinto. Il sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni di Sky Sport, sul traguardo della tappa del Giro d’Italia di via Caracciolo, ha parlato soprattutto della designazione di Napoli come teatro dell’America’s Cup 2027. Gaetano Manfredi ha ricordato le numerose visite in incognito della delegazione neozelandese e ha spiegato che Napoli ha vinto per la sua bellezza e per le sue invidiabili condizioni meteo-marine. Ovviamente: non poteva mancare il passaggio sulla lotta scudetto. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco di Napoli Manfredi insiste: «Il bus scoperto speriamo di farlo in via Caracciolo»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stato di emergenza: Musumeci insiste, i sindaci frenano

Come scrive napoli.repubblica.it: Il ministro: “Mi chiedono di abbassare il profilo per non danneggiare la stagione turistica”. I Comuni: “Prima spieghi quali sono i contenuti”. A ...

Manfredi sente Meloni,"Napoli farà fare bella figura all'Italia"

Riporta ansa.it: Una telefonata tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto seguito all'annuncio che saranno l'Italia e Napoli ad ospitare la 38a edizione dell'Ameri ...

Verso il Referendum, Manfredi: “Sulla cittadinanza bisogna insistere. Lavoro, creatività e sport: giusto dimezzare l’attesa. E Napoli sa cos’è l’integrazione”

Lo riporta msn.com: “Sappiamo che il quorum è difficile da raggiungere, ma è importante andare a votare per tutti i quesiti”. Gaetano Manfredi è in prima linea nelle mobilitazioni per il Sì al referendum che il prossimo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campi Flegrei - sindaco di Napoli Manfredi: Attese scosse più forti

Cronaca - “Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5”.