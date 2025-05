Il sindaco di Bologna | Daremo il Nettuno d’oro a Vincenzo Italiano

Il sindaco di Bologna annuncia con orgoglio la consegna del Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano, dopo la storica vittoria della Coppa Italia contro il Milan. Bologna è in festa, abbracciando un trionfo che ha coinvolto non solo i 30.000 tifosi presenti all'Olimpico, ma tutta la città, celebrando una notte indimenticabile di gioia e passione calcistica.

Bologna, 15 maggio 2025 – La vittoria della Coppa Italia contro il Milan ha fatto esplodere di gioia l’intera città e non solo i 30mila che si sono recati ieri sera all’Olimpico di Roma. Tantissimi tifosi hanno fatto festa e caroselli per tutta la notte (tra cui anche il pilota di Formula Uno Kimi Antonelli ), invadendo piazza Maggiore. Anche i tifosi vip presenti a Roma hanno esternato la propria felicità attraverso le storie sui social. L’artefice del trionfo che ha riportato la Coppa Italia dopo 51 anni a Bologna è stato soprattutto l’allenatore Vincenzo Italiano, immortalato trionfalmente in stazione con il trofeo in mano. Il mister rossoblù in pochissimo tempo ha fatto dimenticare alla piazza Thiago Motta: ora la città è pazza di lui. E anche le istituzioni sono pronte a riconoscergli ciò che ha fatto per Bologna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Bologna: “Daremo il Nettuno d’oro a Vincenzo Italiano”

Bologna: Sindaco Lepore, daremo il Nettuno d'oro a Italiano

"Daremo il Nettuno d'Oro a Vincenzo Italiano e attraverso di lui al Bologna ai tifosi". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore

Lepore: "Daremo il Nettuno d'oro a Vincenzo Italiano"

Il sindaco ha annunciato che consegnerà il prestigioso riconoscimento all'allenatore del Bologna, principale artefice della vittoria della Coppa Italia 51 asnni dopo

Nettuno d'Oro a Italiano e ipotesi festa in piazza: Bologna al lavoro per celebrare i rossoblù

Dopo lo straordinario risultato del Bologna, le aspettative degli appassionati per lo sport emiliano romagnolo si allargano anche ad altri sport. Prima tra tutti la Formula 1, con Kimi Antonelkli

