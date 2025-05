Prima della presentazione del dossier di candidatura di Forlì e Cesena a capitale della cultura 2028, previsto per settembre, si apre la fase di condivisione con la città e le sue espressioni culturali e non. Sindaco Enzo Lattuca, è stato annunciato dal comune di Forlì che il comitato scientifico sarà presieduto da Gianfranco Brunelli, vicepresidente della fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Quanto invece ai membri, come verranno scelti? "Il comitato dovrà elaborare le idee culturali sulle quali basare il progetto. Abbiamo condiviso il nome del presidente, quanto a chi ne farà parte il criterio è che non verranno scelti in linea di massima esponenti del territorio, ma rappresentati di alto livello nazionale, o, tutt’al più, cesenati, parlo nel nel caso nostro, che abbiamo assurto fama ben oltre i confini del nostro territorio". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco: "Comitato scientifico con membri di livello nazionale"