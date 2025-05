Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi

Il sindacato di polizia Siulp Chieti scende in campo a sostegno dell’Unitalsi, promuovendo una cena benefica per raccogliere fondi destinati alla sottosezione Chieti-Vasto. L'iniziativa mira a coprire le spese di pellegrinaggio a Lourdes per persone con disabilità e i loro volontari accompagnatori. L'evento si terrà...

Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi organizzando una cena benefica per raccogliere fondi da devolvere alla sottosezione Chieti-Vasto, per contribuire alle spese di pellegrinaggio a Lourdes delle persone con disabilità e dei volontari accompagnatori. L'evento si terrà. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi

Cosa riportano altre fonti

ASL CHIETI: SINDACATI, “TRA BLOCCO ASSUNZIONI E ASSENZE A RISCHIO ASSISTENZA ESTIVA”

abruzzoweb.it scrive: CHIETI – “A rischio l’assistenza sanitaria estiva” alla Asl Lanciano Vasto Chieti. Lo denunciano i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up, che segnalano di aver richiesto, il ...

Il grido del Siulp: "Commissariato fatiscente"

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Due gravi carenze note da tempo per il commissariato della Polizia di Stato di Urbino, che però ieri sono state ribadite a gran voce da un sit-in del sindacato unitario lavoratori di polizia ...

Sicurezza sul territorio: i sindacati Siulp e Cisl incontrano il questore

Secondo msn.com: Aggressioni al personale sanitario e sicurezza sul territorio: ieri l’incontro tra Aldo Aragiusto (segretario provinciale del sindacato italiano unitario lavoratori polizia - Siulp), Rosamaria ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rapina violenta a Chieti: Anziani coniugi sequestrati e picchiati

Nella serata dell'11 marzo, una coppia di anziani coniugi è stata vittima di una rapina a mano armata nella loro villa a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti.