Il sessismo pedala veloce al Giro d’Italia | il manifesto shock a Torre Santa Susanna Brindisi

“Dietro ogni curva un sogno in rosa”, recita lo scioccante manifesto affisso tra le vie di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, cittadina scelta come quarta tappa del Giro d’Italia 2025. In foto, una ragazza -apparentemente molto giovane- inquadrata di spalle mentre indossa degli shorts rosa molto sgambati e un casco in testa. Nonostante l’aspetto da campagna pubblicitaria anni Novanta, non stiamo parlando di uno spot di abbigliamento intimo, ma di una locandina legata al celebre passaggio dell’evento sportivo in corso. Ci troviamo di fronte, ancora una volta, a una strumentalizzazione del corpo femminile, spersonalizzato e forzato in un contesto che non lo riguarda. L’allusione maccheronica alla sessualità riprende un trend, molto in voga in passato, che vedeva donne attraenti messe in bella mostra per promuovere di tutto, dall’automobile a materassi e cuscini. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

