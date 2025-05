il sarto dei papi espone all ambrosiana

Da oggi al 27 maggio le sale della Pinacoteca Ambrosiana di Milano ospitano "Art in Respect – Mostra Dialogante", personale dell’artista e stilista mondolfese Filippo Sorcinelli, noto come "il sarto dei Papi" per aver confezionato abiti per Papa Ratzinger e Papa Bergoglio. Un percorso non solo espositivo, ma anche multisensoriale e spirituale dove moda, pittura e profumo si fondono in un dialogo profondo con le opere dei grandi maestri conservate nel Museo, da Leonardo da Vinci a Raffaello, fino an che a Caravaggio. L’esposizione "Art in Respect – Mostra Dialogante" rappresenta un "momento di introspezione, con la volontà di dare valore alla strada percorsa e guardare al futuro, evolvendosi, cambiando pelle, ma restando profondamente e intimamente se stesso. La mostra intende esplorare il concetto di rispetto quale tensione etica, spirituale ed estetica, in un continuo scambio tra passato e presente, tra sacro e umano. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

