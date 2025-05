MONTELUPO FIORENTINO Doppio appuntamento oggi al Mmab di Montelupo Fiorentino. Per il ciclo de "I Giovedì del Mmab", il circolo itinerante di Lettura "Memoranda" propone un evento di riflessione e impegno civile: "Fahrenheit 451", uno spettacolo dedicato alla memoria del rogo dei libri avvenuto il 10 maggio 1933 a Berlino, per mano del regime nazionalsocialista. L’iniziativa si svolgerà alle 17 nelle sale di piazza Veneto e prevede letture, citazioni e testimonianze storiche per ricordare l’importanza della cultura, della libertà di pensiero e del valore della parola scritta. L’incontro intende sensibilizzare il pubblico sul ruolo dei libri come strumento di coscienza critica e sulla necessità di vigilare contro ogni forma di censura. A fare da filo conduttore sarà il romanzo distopico "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury, che racconta un futuro in cui i libri vengono bruciati non per odio ideologico, ma per mantenere una società priva di conflitti e turbamenti. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rogo dei libri, riflessioni sulla Memoria