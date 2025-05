Il ritorno di Gentiloni Per lui un nuovo incarico da 30mila euro

Paolo Gentiloni torna in scena con un nuovo incarico come consulente e lobbista per "The European House Ambrosetti", guadagnando 30mila euro. Per ottenere questo contratto, l'ex presidente del Consiglio ha dovuto richiedere l'approvazione di Bruxelles, segnando così un’interessante svolta nella sua carriera professionale.

Per l'ex presidente del Consiglio si aprono le porte l'attività di consulenza e lobbismo per "The European House Ambrosetti": contratto da 30mila euro per cui ha dovuto chiedere il via libera di Bruxelles

