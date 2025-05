Il Real Madrid non concede mai onore nell’addio nemmeno alle leggende come Ancelotti Paìs

Il Real Madrid, celebre per la sua grandezza e la sua storia, non fa sconti nemmeno ai suoi simboli. L'addio di Carlo Ancelotti, che lascia la panchina per la seconda volta, ne è l'esempio: un sorriso che cela un dolore. Rafa Cabeleira esplora il comune destino di coloro che hanno segnato la storia dei blancos.

“Carlo Ancelotti lascerà per la seconda volta la panchina del Real Madrid alzando un sopracciglio in un sorriso, mentre l’altro rimane fermo e piatto, unico sintomo visibile di quella che potrebbe essere un’ulcera”. E’ il pattern d’addio per tutti i grandi che lasciano il Real, scrive Rafa Cabeleira sul Paì s. Se ne vanno “a testa alta, con curriculum a lucido e con anime in perfetta armonia. Non lo hanno cacciato, ovviamente. Hanno semplicemente deciso che il loro viaggio è finito, come quelle aziende che ti indicano l’uscita con una tazza ricordo e la tipica frase strappalacrime: non sei tu, sono io”. “C’è una profondità nelle sue parole che cerca di dissipare ogni traccia di dolore, forse a causa della sua natura umana, forse a causa del suo istinto da perfetto gentiluomo. Perché Ancelotti non se ne va dalla porta sul retro, ma non gli è stata aperta nemmeno quella principale, perché il Madrid dipende sempre dal suo numero sette, quello che lo costringe a tagliare gli onori nell’addio anche alle leggende che dovrebbero avere (in base a un accordo di multiproprietà) le chiavi di casa”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Real Madrid non concede mai onore nell’addio, nemmeno alle leggende come Ancelotti (Paìs)

