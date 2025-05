Il ragazzino che girava per la città con un taser

Il ragazzino che circolava per le strade di Bolzano con un taser in tasca ha sollevato non poche preoccupazioni. Nel quartiere Don Bosco, il suo comportamento nervoso ha attirato l'attenzione della polizia, portando a un controllo anticipato. I dettagli dell'operazione hanno rivelato tentativi non troppo furtivi di nascondere oggetti compromettenti, aprendo la porta a una situazione più seria.

Che quello nei confronti di un ragazzo fermato nei giorni scorsi nel quartiere Don Bosco di Bolzano non sarebbe stato un controllo qualunque, i poliziotti lo hanno capito subito, complice l'atteggiamento insofferente del giovane e il tentativo – neanche troppo velato – di disfarsi di alcuni.

