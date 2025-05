Il quindicesimo compleanno del gruppo locale di Greenpeace Pisa

Pisa, 15 maggio 2025 - Il gruppo locale di Greenpeace Pisa festeggia il suo quindicesimo compleanno, un traguardo significativo di attivismo e impegno per l'ambiente. Un evento aperto a tutti si terrà giovedì 22 maggio alle 19, per celebrare insieme storie di crescita, condivisione e successi nel percorso verso un mondo più sostenibile.

Pisa, 15 maggio 2025 - Quindici anni di attivismo, impegno sociale e ambientale, ma anche di soddisfazioni, crescita e condivisione. Il gruppo locale di Greenpeace Pisa celebra il suo 15esimo compleanno con un evento aperto a tutte e tutti, in programma giovedì 22 maggio a partire dalle 19 presso il Caracol Pisa. La serata sarà un’occasione per ripercorrere la storia del gruppo attraverso una mostra fotografica, musica, cibo e la presenza di tante realtà del territorio. Un momento di festa ma anche di riflessione su un percorso collettivo costruito nel tempo grazie alla partecipazione di persone, attivisti e attiviste e comunità che hanno incrociato la strada del gruppo pisano. “In questi 15 anni abbiamo cercato di portare la voce di Greenpeace sul territorio con coraggio e determinazione – si legge nel post ufficiale – (. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il quindicesimo compleanno del gruppo locale di Greenpeace Pisa

