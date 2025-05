Il punto di ristoro sul Naviglio che tutti i ciclisti amano tenere nascosto

Nestled along the Naviglio Grande, La Casa delle Chiavi a Gaggiano è il rifugio segreto che i ciclisti tra Milano e Abbiategrasso adorano. Questo punto di ristoro accogliente offre una pausa ristoratrice, lontano dalla folla, dove è possibile gustare sapori autentici e immergersi nella bellezza del paesaggio, rendendo ogni sosta un momento speciale.

