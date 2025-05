Il programma degli eventi | Fiera e Notte Rosa unite

Il mantra sono gli eventi, non generici ma in grado di attirare visitatori ed elevare la qualità culturale e quella delle sagre folcloristiche e gastronomiche, il core business dell’afflusso in centro storico. Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, chi presiede alla promozione degli eventi in centro storico? "L’assessorato, in collaborazione con Cesena In Fiera quando è coinvolta, e in condivisione con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, nell’organismo ’In Cesena’. In occasione delle fiere degli ambulanti il Comune si rapporta con Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti. Per gli eventi speciali, come la fiera di San Giovanni, collaboriamo positivamente con Cesena Fiera" Qual è l’obiettivo: potenziare gli eventi o qualificarli? "L’uno non esclude l’altro: incrementarli tenendo l’asticella alta". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

