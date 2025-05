P uò l’intelligenza artificiale aiutarci a scrivere delle storie? È una domanda che riguarda tutti, non solo gli scrittori, perché è l’ennesima prova che sarà sempre più inevitabile fare i conti con lei in ogni campo. Nasce per questo Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell’IA, un progetto a tappe ideato da Lenovo e Scuola Belleville che è stato presentato proprio nella settimana del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025. Alla GAM di Torino, Fausto Melotti e Alice Cattaneo per la seconda “Risonanza” X Un percorso che prevede una lezione aperta, una open call, un workshop e infine un podcast, per riflettere sul modo in cui i modelli linguistici generativi possono essere messi al servizio del talento di chi scrive. Leggi anche › Scrivere a mano, il ritorno e i vantaggi della calligrafia Scrivere ai tempi dell’AI. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il progetto dal titolo provocatorio Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell'IA, si chiede quanto l'AI ci possa aiutare a diventare scrittori migliori e ci vuole insegnare come