Il principe di Monaco in visita agli scavi di Pompei

Il principe Alberto II di Monaco ha visitato oggi gli scavi di Pompei, accompagnato dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. L'itinerario è iniziato dall'ingresso di Piazza Anfiteatro e ha compreso i Praedia di Giulia Felice, un'importante area archeologica che offre uno sguardo affascinante sulla vita nell'antica Roma.

(Adnkronos) – Il principe Alberto II di Monaco è stato oggi in visita al sito archeologico di Pompei accompagnato dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. La visita, spiega un comunicato, ha avuto inizio dall'ingresso di Piazza Anfiteatro e ha interessato i Praedia di Giulia Felice, un grande complesso organizzato come una 'villa urbana' caratterizzata da . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Il principe di Monaco in visita agli scavi di Pompei

Segnala adnkronos.com: Il principe Alberto II di Monaco è stato oggi in visita al sito archeologico di Pompei accompagnato dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. La visita, spiega un comunicato, ha avuto inizio dall' ...

Il Principe Alberto di Monaco a Pompei: “Mia madre Grace era devota della Madonna del Rosario”

fanpage.it scrive: Il Principe Alberto II di Monaco in visita al Santuario e agli Scavi di Pompei: "Meta tra le più straordinarie al mondo" ...

Alberto di Monaco giovedì a Pompei: visita agli Scavi e al Santuario caro a mamma Grace

Riporta informazione.it: 'Voglio vedere Pompei e visitare il Santuario della Madonna'. È su questo desiderio espresso da Alberto di Monaco che, da un anno, lavora il comune della città nota per i suoi scavi e il suo santuario ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Principe Harry in visita a sorpresa in Ucraina: incontra i feriti al Superhumans Center di Leopoli

Il principe Harry ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina, recandosi presso il Superhumans Center di Leopoli, struttura specializzata nella riabilitazione di militari e civili feriti dalla guerra.